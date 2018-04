Le borse europee aprono in rialzo, Milano +0,12%

Avvio di seduta in moderato rialzo per le borse europee. Ieri a Wall Street il Dow 30 ha chiuso in progresso dello 0,87% a 24.786 punti, mentre il Nasdaq ha segnato un balzo dell'1,74% a 7.281, spinta da buoni risultati trimestrali pubblicati da alcune società. Buon progresso anche per la borsa di Tokyo, in rialzo dell'1,42% a 22.158 punti. Londra segna un rialzo dello 0,27%, Francoforte dello 0,07% e Parigi dello 0,31%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,12% a 23.680 punti. In lieve flessione l'euro nei confronti del dollaro, a 1,235.

Sull'indice principale della piazza milanese si muovono in ordine sparso i titoli del comparto bancario, dopo la brillante performance di ieri innescata dall'accordo fra Intesa Sanpaolo (+0,47%) e Intrum sugli npl. Ubi Banca sale dell'1,10% e Unicredit dello 0,56%, mentre Bper cede l'1,11% e Banco Bpm lo 0,54%.

In spolvero Leonardo (+1,15%), Moncler (+1%), Saipem (+0,84%) e Tim (+0,76%). Prese di beneficio su Cnh Industrial (-0,64%) e Fca (-0,55%).