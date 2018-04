Piazza Affari debole ma sale Tim

Partenza poco mossa per la Borsa di Milano per le altre piazze europee. Il Ftse Mib segna +0,06% a mezz'ora dall'avvio degli scambi. Londra guadagna un debole 0,08% e Francoforte perde lo 0,15%. Poco mosse anche Parigi (+0,1%) e Amsterdam (-0,2%).

Sui mercati internazionali, ieri Wall Street ha chiuso mista, con il Dow Jones in calo dello 0,16% e il Nasdaq in progresso dello 0,19%. Le piazze asiatiche erano quasi tutte in territorio positivo alla fine degli scambi. Tokyo ha archiviato gli scambi in rialzo dello 0,15%, la Borsa di Shanghai dello 0,8%.

Sul Ftse Mib sale Tim (+1,18%) dopo la lunga risposta di Elliott a Vivendi in vista dell'assemblea di martedì prossimo: l'asset manager contesta al gruppo francese di non essere stata in grado di cooperare con il Governo e i regolatori italiani, di aver creato le attuali divisioni nel cda e di essere la causa della pessima performance del titolo negli ultimi due anni. Restano positive, dopo il buon andamento di ieri, Saipem e Tenaris. Ritraccia Salvatore Ferragamo (-0,89%).