Banca Generali: 49 milioni utile netto nel primo trimestre

Banca Generali chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 49 milioni di euro, in flessione del 13% su base annua, per il minor contributo delle componenti di ricavo legate alle dinamiche dei mercati. Al netto di queste componenti, si spiega dalla società, gli utili si attestano a 31,8 milioni (+107%).

Il margine di intermediazione è in calo a 114,1 milioni, le commissioni lorde di gestione sono aumentate del 17% a 158,1 milioni e il margine d’interesse è sceso del 16% a 13,2 milioni. Il Cet 1 ratio è salito al 20,3% e il Total Capital ratio al 22%.

Le masse totali a fine marzo si sono attestate a 56,4 miliardi, con un incremento del 13% sul primo trimestre dello scorso anno. La raccolta netta è stata di 1.574 milioni, di cui 0,8 miliardi in soluzioni gestite, 0,2 miliardi in polizze assicurative tradizionali e 0,6 miliardi in prodotti di risparmio amministrato. Le prime evidenze sull’andamento commerciale ad aprile, si sottolinea dalla società, "confermano il progresso nei dati di raccolta già evidenziato nei mesi precedenti".