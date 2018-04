Borse in rosso, a Piazza Affari brilla Stm

(Foto Afp)

Le Borse europee viaggiano in territorio negativo, sulla scia delle chiusure di Wall Street, che ieri sera ha lasciato sul parterre l'1,74% e delle piazze asiatiche: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,28%, Shanghai dello 0,31%.

Gli indici delle principali piazze del Vecchio continente, a metà della mattinata, registrano ribassi tra lo 0,49% di Parigi e l'1,28% di Francoforte. Londra cede lo 0,56%, Bruxelles l'1,12% e Amsterdam lo 0,82%. Piazza Affari è in linea, con il Ftse Mib che cede lo 0,59% e l'All Share che segna -0,60%.

Sul principale listino milanese brilla Stm dopo la diffusione dei conti del primo trimestre 2018, che registrano numeri in crescita oltre alle aspettative. Il titolo mette a segno un progresso del 4,79%. Bene Ferragamo, che raggiunge quota +1,87%. In verde anche Buzzi (+0,24%), Poste (+0,18%) e Y-Nap (+0,13%).

In rosso tutti gli altri titoli, con Saipem che dopo un primo balzo seguito alla presentazione dei conti del trimestre di ieri, ha avviato un percorso in discesa e al momento cede il 3,62%. Maglia nera a Cnh Industrial, in ribasso di circa 4 punti percentuali.