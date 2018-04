Borse europee miste in attesa Bce, Milano +0,26%

Sede Bce

Miste le piazze finanziarie europee nel giorno in cui si riunisce il board della Bce, principale market mover di giornata, con le decisioni in tema di politica monetaria e la conferenza stampa del governatore Mario Draghi. Intanto dalla Spagna arrivano i dati relativi alla disoccupazione del primo trimestre del 2018 che si attesta al 16,74%, in aumento rispetto al 16,55% della precedente rilevazione e deludendo le attese che indicavano 16,3%. In tarda mattinata arriveranno i numeri dell'inflazione in Italia e nel primo pomeriggio la decisione sui tassi di interesse della Bce. Negli Usa verranno rilasciati i dati sulla disoccupazione e sugli ordinativi di beni durevoli di marzo.

Intanto, questa mattina ha chiuso in rialzo la Borsa di Tokyo con l'indice guida, il Nikkei 225, che ha registrato un progresso dello 0,47% a 22.319,61 punti. Mista ieri Wall Street (Dow +0,25% a 24.083; Nasdaq -0,05% a 7.003,7; S&P 500 +0,18% a 2.639). Tra le Borse del Vecchio Continente, a 15 minuti dall'avvio delle negoziazioni, Londra cede lo 0,18%, Francoforte è piatta, Parigi avanza dello 0,12%. A Milano il Ftse Mib segna +0,26% a 23.861, mentre l'All Share cresce dello 0,22% a 26.119.

Tra le blue chips milanesi in calo StMicroelectronics perde lo 0,28% a 1,11 euro, Luxottica segna -0,43% e Ferragamo -0,37%. La migliore è Tim che avanza dell'1,02% in attesa del'assemblea del 4 maggio prossimo; Tenaris segna +0,85% e Fca +0,71%.