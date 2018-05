Borse europee positive in attesa Fed, Milano +1,19%

AFP PHOTO / Daniel Leal-Olivas

Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee che attendono l'esito della due giorni di riunione della Federal Reserve che decide in particolare sul rialzo dei tassi di interesse. Intanto Wall Street viaggia in calo con il Dow Jones che alle 17.55 (ora italiana) cede lo 0,42% a 23.998 punti, il Nasdaq perde lo 0,23% a 7.114 e lo S&P 500 è in flessione dello 0,42% a 2.643.

Nel Vecchio Continente, complice anche il fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di rinviare l'introduzione dei dazi su alluminio e acciaio, le Borse hanno terminato gli scambi in verde: Francoforte +1,51%, Londra +0,3%, Parigi +0,16%, Bruxelles +0,27%. A Milano il Ftse Mib ha messo a segno un rialzo dell'1,19% e l'All Share dell'1,22%.

Tra le blue chips bene gli industriali: Brembo +5,63%, Stm, che beneficia della trimestrale di Apple superiore alle attese, mette a segno +4,63%; Ferrari +3,63%, Fca +2,48%, Prysmian +2,5%. In rosso le multiutility; A2A -0,9%, Italgas -1,12%. Tim chiude in rialzo del 2,32% in attesa dell'assemblea del 4 maggio. Misti i bancari con Unicredit che cede lo 0,13% e Intesa Sanpaolo che avanza dello 0,36%. In progresso i petroliferi: Tenaris +3,5%; Saipem +1,14%; Eni +0,75%.