Apertura mista per le europee, Milano +0,28%

Le borse europee aprono contrastate la seduta. Londra sale dello 0,07% e Francoforte cede lo 0,15%, mentre Parigi è piatta. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,28% a 24.290 punti, con lo spread Btp-Bund decennali in lieve flessione, a 129 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva, con il Dow Jones Industrial in rialzo dello 0,27% a 24.899 punti e il Nasdaq dello 0,11% a 7.411. In flessione la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in ribasso dello 0,21% a 22.818 punti. In lieve ribasso il prezzo del petrolio, mentre il cambio euro/dollaro è stabile a 1,193.

Sull'indice principale della piazza milanese è tonica Pirelli, che sale del 2,74%, dopo la pubblicazione dei conti del trimestre. Bene anche Azimut (+1,37%), Stm (+1,18%) e Saipem (+1%). Fra i bancari Bper sale dello 0,94% e Ubi Banca dello 0,90%, Intesa Sp dello 0,57% e Unicredit dello 0,51%.

Male i titoli del comparto assicurativo, con Unipolsai (-1,92%) e Generali (-0,60%). Prevalgono le vendite anche su Moncler (-1,38%), Prysmian (-0,42%), Recordati (-0,78%) e Fca (-0,24%).