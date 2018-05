Piaggio, accordo con i cinesi di Foton

La stretta di mano suggella l'accordo tra Piaggio e Foton

Siglato il contratto tra Piaggio e Foton Motor per la realizzazione di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli commerciali leggeri. Il presidente e ad di Piaggio, Roberto Colaninno, e il vice presidente di Foton Motor Group e presidente di Foton International, Chang Rui, hanno sottoscritto il contratto definitivo per lo sviluppo e la realizzazione di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, come previsto dall'accordo preliminare sottoscritto a Pechino a settembre 2017.

Entro i prossimi due mesi verranno definiti gli allegati tecnici. Sono previste differenti tipologie di veicoli in più versioni, mini cabinati e mini van, per rispondere alla domanda di soluzioni per la mobilità commerciale particolarmente adatti alle tratte intracity, equipaggiati con motori eco-friendly di ultima generazione e con dotazioni tecnologiche di primo livello. Tutte le tipologie di veicoli avranno una portata utile fino a 1,5 tonnellate. I modelli saranno lanciati sul mercato nei prossimi anni a partire dal 2020, attraverso una rete distributiva orientata alla massima soddisfazione del cliente.