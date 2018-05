Borse incerte, a Piazza Affari scivola Telecom

(Foto Afp)

Le Borse europee avviano contrastate la seduta odierna di scambi, in un clima di incertezza dovuto principalmente alle tensioni geopolitiche internazionali. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, alla ricerca di un accordo commerciale con la Cina e alle prese con il vertice in Corea del Nord, Wall street ieri sera ha chiuso in calo dello 0,22%; dall'altra c'è l'Italia con la situazione di stallo nella formazione del nuovo governo e lo spread che continua a tenere desta l'attenzione degli investitori.

In questo scenario gli indici appaiono in prevalenza negativi: Parigi segna -0,19%, Londra -0,13%, Amsterdam -0,16%, Bruxelles -0,06%. Unica positiva è Francoforte, che segna +0,07%.

Piazza Affari avvia la marcia con l'acceleratore schiacciato, per poi frenare subito dopo: l'indice Ftse Mib, partito a quota +0,46%, ha corretto il tiro tornando vicino alla parità (+0,03%). Analogo l'andamento dell'All Share, che si attesta a quota +0,06%.

Sul principale listino milanese fari puntati sui titoli della galassia Agnelli, che registrano incrementi dallo 0,39% di Fca, all'1,19% di Ferrari, fino al punto e mezzo percentuale di Exor. Bene anche Cnhi, in progresso dell'1,92%.

Sul fronte opposto Telecom, che ieri ha annunciato l'avvio della cassa integrazione straordinaria per 29mila dipendenti: il titolo lascia sul terreno l'1,80%. Maglia nera è Recordati, che arretra dell'1,92%. In rosso anche i titoli bancari, con Ubi che cede l'1,30%, seguita da Bpm (-1,32%), Intesa Sp (-0,13%), Bper (-0,20%) e Unicredit (-0,02%).

Lo spread avvia a quota 150 punti base, stabile rispetto alla chiusura di ieri, con un rendimento del 2,13%. Sostanzialmente stabili anche i prezzi del petrolio, con il Brent che si attesta a 79.55 dollari al barile e il Wti a 71,74. E il cambio euro-dollaro, che segna quota 1,18185.