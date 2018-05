Borse miste in avvio, Milano recupera

Piazza Affari

Avvio misto per le piazze finanziarie europee con la sola Francoforte che registra un andamento leggermente al ribasso, mentre le altre Borse viaggiano positive. A 10 minuti dall'avvio delle negoziazioni, mentre lo spread, il differenziale tra i Bond decennali tedeschi e i titoli di stato italiani cala a 185 punti base rispetto alla chiusura di ieri oltre quota 190. Il Dax di Francoforte cede lo 0,24% a 12.948 punti; Londra azzera il rialzo iniziale e si attesta sulla parità; Parigi guadagna lo 0,12% a 5.577 punti. A Milano la partenza è positiva all'indomani dell'incarico a Giuseppe Conte per formare l'esecutivo: il Ftse Mib registra un progresso dello 0,34% a 22.992 punti, mentre l'All Share segna +0,35% a 25.188.

Questa mattina ha chiuso in calo la piazza finanziaria di Tokyo con l'indice Nikkei 225 che ha ceduto l'1,11% a 22.437 zavorrata dai titoli delle case automobilistiche in forte calo dopo che il governo americano ha annunciato di avere avviato un'indagine sulle importazioni di auto in relazione al rischio per la sicurezza. Ieri Wall Street ha chiuso positiva con il Dow Jones in progresso dello 0,21% a 24.886 punti, il Nasdaq ha segnato un progresso dello 0,64% a 7.425, mentre lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,32% a 2.733.

Tra le blue chips milanesi, Fca apre in rosso ma rapidamente recupera e alle 9,15 segna un rialzo dello 0,1%. Negative le sole Recordati (-0,84%). Sotto la parità Salvatore Ferragamo. Acquisti su Moncler (+1,95%), Buzzi (+1,75%) e Brembo (+1,08%). Recuperano le banche, penalizzate nei giorni scorsi dalla preoccupazione di un ritardo del processo di riduzione delle sofferenze, stante il programma di governo Lega-M5S, come ha evidenziato l'agenzia Fitch.