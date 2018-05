Piazza Affari prova il rimbalzo

AFP PHOTO / Daniel Leal-Olivas

La Borsa di Milano prova il rimbalzo e parte in rialzo dopo il tonfo di ieri (-2,65%) e cinque sedute consecutive di ribassi. Lo scenario politico è di nuovo cambiato: stando alle indiscrezioni, sembra si stia ipotizzando il ritorno a un Governo delle forze di maggioranza allontanando così il rischio di nuove elezioni e di vuoto politico prolungato per l'Italia.

Il Ftse Mib schizza a +0,9% nei primi minuti di avvio di seduta per poi scendere intorno al +0,5% (21.477 punti). Le Borse europee sono contrastate: Londra cede lo 0,16% e Parigi lo 0,5%. Francoforte è positiva (+0,15%) e anche Madrid (+0,67%).

Per il buon andamento dell'avvio degli scambi gioca un ruolo anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, in discesa dopo i 303 punti toccati ieri. Il differenziale si muove attorno ai 273 punti.

Sul paniere principale, alcuni titoli bancari provano a recuperare: Mediobanca segna +1,5%, Finecobank +1,26% e Intesa Sp +1,06%. Guadagnano Moncler (+1,8%), Poste (+1,5%) e Snam (+1,13%). Bper (-1,27%) e Ubi (-0,4%) sono ancora oggetto di vendite.

Con il panic selling di ieri sull'azionario e sui titoli del debito, l'Italia ha scatenato ribassi in tutto il mondo. Wall Street ha chiuso in calo: il Dow Jones ha lasciato sul terreno l'1,6%, il Nasdaq lo 0,5%. Lo stesso è accaduto nella seduta asiatica, frenata dall'incertezza per la tenuta dell'Eurozona: la Borsa di Tokyo ha perso l'1,5%.