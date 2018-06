Piquadro acquista la maison Lancel

Piquadro, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha sottoscritto il contratto per la compravendita ed è stata perfezionata l’acquisizione di Lancel International - società di diritto svizzero, interamente controllata dal gruppo Richemont, proprietaria del marchio 'Lancel', che detiene il 99,9958% del capitale della società di diritto francese Lancel Sogedi e delle società di diritto spagnolo e italiano che gestiscono le boutique Lancel presenti in tali Paesi.

"Siamo particolarmente orgogliosi di portare nel gruppo Piquadro un marchio storico francese che rappresenta un’eccellenza unica, un’icona di stile dal 1876" dichiara Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del gruppo Piquadro. "Questa acquisizione si inserisce nell’ambito di una strategia di aggregazione di marchi di accessori iniziata circa un anno fa con l’acquisizione dello storico marchio fiorentino di pelletteria The Bridge, strategia che siamo determinati a portare avanti per generare crescenti sinergie", aggiunge. Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2018, il gruppo Lancel ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni di euro e ha registrato un Ebitda negativo di circa 23 milioni.

Alla data di perfezionamento dell’acquisizione, Lancel presenta una posizione finanziaria netta positiva di circa 41 milioni e un patrimonio netto stimato di circa 36 milioni. Quale prezzo per l'acquisizione, Richemont riceverà una quota degli utili realizzati dal gruppo Lancel nei dieci anni successivi al closing; la quota complessiva di utili che potrà essere destinata a Richemont in base a tale meccanismo non potrà eccedere i 35 milioni. La Maison Lancel, con sede a Parigi e fondata nel 1876, ha sviluppato una rete selettiva di 60 negozi a gestione diretta e 11 in franchising. Attraverso la sua rete di vendita al dettaglio e all'ingrosso, Lancel è presente in 39 paesi, tra cui la Cina.