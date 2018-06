Borse europee positive, in luce banche e Recordati

Le Borse europee si muovono in territorio positivo sulla scia di Tokyo (Nikkei +1,24) che sembra mettere da parte i timori di una nuova guerra commerciale tra Usa e Cina. Chiusura in rosso, ieri, per Wall Street con l'indice Dow Jones che lascia sul terreno l'1,15% e il Nasdaq che cede lo 0,28%. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 22.272 punti, lo spread tra Btp e Bund segna 216 punti base con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,537%. In progresso Londra +0,86%, Francoforte +0,54% dopo i dati positivi sulla produzione a maggio, e Parigi +0,29%.

A Piazza Affari bene il comparto bancario (indice +1,78%), in flessione invece il lusso. Maglia rosa per Bper +2,68%, in rialzo Banco Bpm +2,77% che accelera ancora sugli Npl: ceduti i titoli mezzanine e junior a Christofferson; la cartolarizzazione complessiva vale oltre 5 miliardi lordi; aperta la data room sugli ultimi 3,5 miliardi di sofferenze da cedere. Acquisti su Ubi Banca +2,62%, in progresso anche Unicredit +2% e Intesa Sanpaolo +1,58%, rialzi di oltre un punto percentuale per Mediobanca, Tim e Tenaris. Recordati guadagna l'1,78%: secondo il Financial Times, il fondo britannico Cvc è in "discussioni avanzate" per rilevare una quota di controllo del valore di oltre 3 miliardi di euro della società farmaceutica.

Sulla parità la galassia Agnelli, Cnh Industrial che tramite Iveco Defence Vehicles si è aggiudicato un appalto per la fornitura di una piattaforma anfibia ai Marines degli Stati Uniti in collaborazione con Bae Systems. Maglia nera per Ferragamo che cede il 6,85% a 22,85 euro: a scatenare le vendite la notizia della cessione da parte della holding della famiglia che detiene il 57,78% della maison del lusso, di 5,9 milioni di azioni Ferragamo attraverso la procedura di accelereted bookbuild riservata a investitori istituzionali. In flessione Stm -0,94%, Luxottica -0,22% e Moncler -0,20%.