Enel investe in fibra ottica, acquista 21% Ufinet in America Latina

Enel, tramite Enel X International, ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund, fondo gestito dalla società di private equity Cinven, per l’acquisto per 150 milioni di euro del 21% del capitale di una società veicolo nella quale confluirà il 100% di Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra ottica in America Latina. Sixth Cinven Fund deterrà circa il 79% del capitale della newco.

"La positiva evoluzione della nostra attività in America Latina continua con l'acquisizione di Ufinet International", ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel. "Dopo aver completato con successo la riorganizzazione delle nostre attività in Cile all'inizio di quest'anno e la recente acquisizione di Eletropaulo, questo accordo rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader nella gestione di infrastrutture nella regione. Enel X beneficerà dell’esperienza acquisita in Italia attraverso la joint venture Open Fiber nello sviluppo di servizi wholesale ultra-broadband, in sinergia con le reti di distribuzione che operiamo nelle più grandi metropoli dell'America Latina, dove si sta registrando una rapida crescita della domanda di connettività."

Il closing dell’operazione, che il gruppo Enel finanzierà tramite risorse proprie, è previsto nel prossimo luglio. Ufinet International opera in 14 paesi dell’America Latina, dove gestisce oltre 49mila chilometri di fibra, di cui circa 17mila in aree metropolitane, contando su contratti a lungo termine per circa 700 milioni di euro con grandi clienti industriali, tra cui gruppi telefonici multinazionali. Nel 2017 Ufinet International ha generato ricavi per circa 159 milioni di euro.

In base all’accordo Enel X International avrà un’opzione call per acquisire la partecipazione di Sixth Cinven Fund, che potrà esercitare tra fine 2020 e fine 2021, a fronte di un investimento aggiuntivo compreso fra 1.320 milioni di euro e 2.100 milioni di euro e definito sulla base di determinati indicatori di performance. Enel X International e Sixth Cinven Fund avranno il controllo congiunto di Ufinet International, ciascuno esercitando il 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti della newco.