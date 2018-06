Bper, Vandelli: "Bene incremento quota Unipol"

"Non ho commenti particolari sull’operazione, se non che un azionista che era già presente nel nostro capitale in maniera importante ha deciso di aumentare la quota e ha espresso la volontà di sostenere nel medio e lungo periodo la banca. Gli sviluppi credo che siano positivi. Siamo molto soddisfatti". Lo ha detto Alessandro Vandelli, ad di Bper, dopo che Unipol è salita al 14,23% nel capitale della banca.

A margine della ceo conference di Mediobanca, Vandelli si è detto soddisfatto sull’operazione Banco di Sardegna per la cessione di Npe. "Siamo molto contenti perché l’operazione Banco di Sardegna è stata un’ottima operazione. Abbiamo avuto risultato molti positivi in termini di prezzo e siamo contenti perché abbiamo rispettato il nostro programma di chiudere entro giugno questa operazione".

Sulle altre cessioni di crediti deteriorati "stiamo lavorando e vediamo di chiudere entro l’anno". Il management è al lavoro anche sullo scambio azionario fra Bper e Banco di Sardegna, ha aggiunto Vandelli.