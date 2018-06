Carige, si dimette il presidente Tesauro

Giuseppe Tesauro si è dimesso dalla carica di consigliere e presidente di Banca Carige con efficacia immediata. Lo rende noto l'istituto. Le dimissioni sono motivate "da sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della Banca". Tesauro è entrato a far parte del Cda della società nel 2016 ed il suo nominativo è stato tratto dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti e votata dalla maggioranza dell'assemblea ordinaria del 31 marzo 2016.

Tesauro, si legge ancora, "era un amministratore non esecutivo; non era destinatario di deleghe; per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della Società; non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione; e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica". Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame i provvedimenti conseguenti alle dimissioni di Tesauro nel corso di una prossima riunione.

I cambiamenti della governance in Banca Carige "non rallenteranno le operazioni del piano industriale. Siamo sereni", assicura Andrea Soro, cfo di Carige, a margine della ceo conference di Mediobanca, Soro ha spiegato che sull’emissione del bond "siamo pronti, stiamo alla finestra, attendiamo condizioni di mercato migliori". Il management della banca sta "portando avanti le operazioni straordinarie previste dal piano", come sulla cessione degli Npe ed eventuali cessioni di partecipazioni non strategiche".