Borse europee deboli in attesa di Bruxelles, Milano +0,2%

Avvio incerto per le piazze finanziarie europee dopo la chiusura piatta di Tokyo e quella negativa di ieri di Wall Street (Dow Jones -0,68% a 24.117 punti; S&P 500 -0,86% a 2.699; Nasdaq -1,54% a 7.445). La giornata è fitta di dati macroeconomici che offriranno una serie di spunti ai mercati, mentre prende il via oggi il Consiglio europeo che si concluderà domani e si concentrerà su migrazione, sicurezza e difesa oltre a economia e finanza. I leader europei si occuperanno anche di Brexit e della zona euro (in sede di vertice euro). Le Borse del Vecchio continente aprono in negativo e poi, a mezz'ora dall'inizio delle negoziazioni, invertono la rotta: Parigi segna +0,17%, Francoforte +0,12%, Milano +0,2%. In calo Londra che cede lo 0,14%.

Tra le blue chips, rally di Mediaset che segna +2,02% dopo il fallimento del blitz di Vivendi. Misto il settore bancario con Unicredit, che ieri ha raddoppiato la quota in Kepler Cheuvreux, che cresce dell'1,08%; Banca Madiolanum +1,22%, Finecobank +0,87%. Negative Bper (-0,54%), Mediobanca (-0,83%), Ubi (-0,44%). In calo anche Prysmian che ieri ha approvato termini e condizioni dell'aumento di capitale (-2,11%). Negativa Fca (-1,47%).

Intanto, questa mattina, il Gfk German Consumer Climate, ha indicato in 10,7 punti il livello di fiducia dei consumatori tedeschi nell'economia per il mese di luglio, un dato in linea con la precedente rilevazione, ma migliore delle attese che indicavano 10,6. Si attende ora il rapporto mensile della Bce, l'indice dei prezzi al consumo in Italia di giugno, le aste dei Btp italiani con scadenza a dieci e cinque anni. E ancora l'indice dei prezzo al consumo in Germania. Indicazione cui i mercati sono particolarmente sensibili è il Pil trimestrale degli Stati Uniti che verrà diffuso nel pomeriggio, oltre alle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione.