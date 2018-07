Borse europee deboli, Piazza Affari accelera

Apertura di settimana all'insegna della debolezza per le Borse europee. Gli indici delle principali piazze finanziarie avviano le contrattazioni allineate sulla parità, con Milano che dopo i primi scambi accelera sostenuta dai titoli oil&gas.

Questi gli indici: Parigi -0,01%, Francoforte -0,07%, Londra +0,04%, Amsterdam e Bruxelles +0,16%.

Piazza Affari avvia in linea, ma poi schiaccia l'acceleratore e raggiunge quota +0,24% sul Ftse Mib e +0,25% sull'All Share.

A sostenere il principale listino milanese Italgas che guadagna oltre tre punti percentuali (+3,30%), seguita da Snam (+1,17%) e Saipem (+0,70%). Brinda in avvio Campari, con un incremento del 2,48%, buona partenza per Telecom, che in avvio avanza dell'1,75%. Pochi i titoli in rosso, con Atlantia in calo dello 0,20% e Cnh Industrial a quota -0,11%.

Titoli bancari in territorio positivo: Ubi segna +0,71%, seguita da Bpm (+0,32%), Bper (+0,65%) e Intesa Sanpaolo (+0,16%). Invariata Unicredit.

Lo spread segna 227 punti base con un rendimento del 2,56%. Cambio euro-dollaro a quota 1,1695 (+0,08%). Prezzi del petrolio in discesa: il Brent segna 74,75 dollari al barile (-0,77%), il Wti 69,25 (-1%).