Partenza debole per le Borse, sale Mediaset

Partenza negativa per le piazze finanziarie europee, che peggiorano a pochi minuti dall'avvio degli scambi. La Borsa di Milano lascia sul terreno lo 0,35%, la Borsa di Londra lo 0,11%. Negative Francoforte (-0,25%), Madrid (-0,18%) e Parigi (-0,39%).

Sul Ftse Mib è in deciso rialzo solo Mediaset (+4%), protagonista di un'operazione straordinaria sulla sua controllata Ei Towers: il fondo infrastrutturale F2i ha promosso un'opa sulla società delle torri attraverso il veicolo 2iTowers, partecipato con una quota del 40% dalla stessa Mediaset. Sul listino di Milano, Ei Towers è in progresso del 15,5% e si allinea al prezzo dell'opa, 57 euro ad azione.

Ieri, Wall Street ha chiuso contrastata: il Dow Jones in rialzo dello 0,18%, il Nasdaq in calo dello 0,26%.

Il calo del greggio e l'andamento debole del Nyse infiacchiscono le Borse asiatiche, per lo più in calo a fine seduta. Fa eccezione l'indice Nikkei (+0,4%) della Borsa di Tokyo, che sale con lo yen debole. L'indice Shanghai Composite della Borsa cinese lascia invece sul terreno lo 0,57%. Lo Shenzhen Component registra un calo dello 0,35%. E' in deciso ribasso, poi, la Borsa di Hong Kong, che perde circa l'1,3% prima della chiusura degli scambi. Negativa la Borsa di Sydney (-0,6%).