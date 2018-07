Borse europee aprono in rialzo, Milano +0,27%

Avvio positivo per le piazze finanziarie europee in scia alla chiusura in rialzo, ieri, di Wall Street con il Dow Jones che ha registrato un progresso dello 0,22% a 25.119 punti; lo S&P 500 dello 0,4% a 2.809, mentre il Nasdaq ha chiuso a 7.855 punti (+0,63%). Questa mattina l'indice guida della piazza finanziaria di Tokyo, il Nikkei 225, ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,43% a 22.794 punti. A 15 minuti dall'inizio delle contrattazioni nel Vecchio Continente, Amsterdam segna +0,93%, Parigi avanza dello 0,48%, Francoforte +0,67%, Londra +0,44%. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,27% a 22.036 punti, mentre l'All Share cresce dello 0,3% a 24.282.

Tra le blue chips, soldi su StMicroelectronics che cresce del 2,06%. Bene anche Fca +1,74%, Cnh +1,35%, Ferrari +1,39%. In verde il lusso con Moncler +1,18%, Ferragamo +1,04%, Luxottica +0,5%. La peggiore del Ftse Mib è Unicredit che cede l'1,22%, seguita dal comparto bancario: Ubi -0,61%, Banco Bpm -0,75%, Intesa Sp -0,28%.

Intanto la giornata si presenta fitta di indicazioni di carattere macroeconomico che offriranno spunti ai mercati. Dalla Gran Bretagna arriva l'indice dei prezzi al consumo del mese di giugno, oltre a quello relativo ai prezzi alla produzione. Tasso di inflazione anche dalla zona euro, relativo a giugno. Asta di Bund tedeschi in scadenza a 30 anni dalla Germania a metà mattina. Nel pomeriggio da oltreoceano indicazioni dai permessi di costruzione rilasciati a giugno, oltre alle concessioni edilizie e alla apertura di nuovi cantieri. Di nuovo interviene il presidente della Fed Jerome Powell in occasione della audizione semestrale davanti alla commissione Servizi finanziari della Camera. Ieri il governatore della banca centrale europea ha evidenziato, davanti al Senato, che la crescita del secondo semestre del 2018 è più forte rispetto a quella dei primi sei mesi dell'anno. Ultimi dati di giornata, le scorte di petrolio.