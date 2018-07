Iliad raggiunge un milione di utenti

Benedetto Levi

L'agenzia di rating S&P pronosticava che avrebbe raggiunto un milione di utenti "entro un anno" e invece ce l'ha fatta in meno di due mesi dal suo sbarco in Italia. Iliad vince il suo primo traguardo ed è l'amministratore delegato Benedetto Levi ad annunciarlo in diretta Facebook, in un video dove si sottopone alla macchina della verità.

Lo scorso 29 maggio, nel presentare l'offerta 'shock' da 5,99 euro al mese con 30 giga e minuti illimitati, Levi aveva spiegato che era riservata proprio al primo milione di utenti. Oggi che quella cifra è stata raggiunta, la stessa offerta è prolungata "per i prossimi 200mila utenti che la sottoscriveranno". L'obiettivo di Iliad è arrivare a una quota di mercato di circa il 10 per cento.

I tempi, ammette il giovane manager, sono stati "sorprendenti". Ha pagato "la qualità del servizio proposto". In più, ha detto Levi, "quello che più mi fa piacere è il passaparola che si è creato tra i primi utenti che si sono fatti portavoce verso parenti, amici e conoscenti".

Adesso, ha annunciato su Facebook, è il momento di aprire "altri store in altre città d'Italia". Al momento ce ne sono 140 di punti vendita, "ma le code che si formano ci hanno spinto a decidere di aprirne altri".

Nelle ultime settimane, altri operatori telefonici concorrenti erano venuti allo scoperto con nuovi piani tariffari per contrastare la 'novità' di Iliad: l'operazione più clamorosa è stata quella di Vodafone, che ha lanciato un operatore low cost, Ho, con un'offerta da 6,99 euro al mese.

La previsione di S&P è che la riduzione media dei ricavi del mercato del mobile italiano possa essere pari al 2-3% con l'arrivo del gruppo francese.