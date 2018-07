Borse europee avviano caute, a Piazza Affari brilla galassia Agnelli

Le Borse europee avviano la seduta odierna di contrattazioni all'insegna della cautela. Dopo le parole pronunciate ieri dal presidente della Fed Jerom Powell e la preoccupazione degli investitori su un possibile inasprimento della guerra commerciale sulla questione dazi, i mercati mostrano incertezza sulla scia di Wall Street (il Dow Jones ieri ha terminato gli scambi in aumento dello 0,32%, il Nasdaq in calo dello 0,13%) e delle piazze asiatiche (Tokyo ha chiuso a quota -0,13%, Shanghai a -0,60%).

In questo scenario, questi gli indici: Parigi -0,18%, Francoforte -0,23%, Londra -0,09%, Amsterdam +0,10% e Bruxelles +0,02%. Piazza Affari avvia contrastata: l'indice Ftse Mib segna +0,03%, l'All Share -0,07%.

Sul principale paniere milanese fari puntati sulla galassia Agnelli che domina il listino con Fca (+0,88%),seguita a breve distanza da Cnh Industrial (+0,49%) ed Exor (+0,45%). Bene anche Eni, che guadagna oltre mezzo punto percentuale (+0,63%).

Avvio in territorio positivo per Generali che in mattinata ha annunciato l'avvio della cessione dell'intera partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited e Generali Link per un corrispettivo base pari a 409 milioni di euro; il titolo guadagna lo 0,18% a 22,20 euro per azione.

Banche contrastate dopo le vendite di ieri: Unicredit guadagna lo 0,30%, seguita da Bper (+0,26%) e Ubi (+0,20%); restano in territorio negativo Banco Bpm (-0,55%) e Intesa Sp (-0,30%).

Sul fondo del listino Telecom, maglia nera, che cede un punto percentuale (-0,96%) e Campari che lascia sul parterre lo 0,87% dopo i guadagni messi a segno nei giorni scorsi.

Stabilità per il cambio euro-dollaro, a quota 1,1630 e per lo spread, che si attesta a 213 punti base.