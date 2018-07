Giù i titoli Fca

(Fotogrammi)

La galassia Agnelli apre in forte calo all'indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute "irreversibili" dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il gruppo, dopo un cda d'urgenza, ha definito la successione ai vertici della società. Alla guida di Fca è stato scelto Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. In Ferrari John Elkann da vice presidente è passato a presidente e come ad è stato nominato Louis Camilleri. A capo di Cnh invece il board ha scelto Suzanne Heywood come nuovo presidente del gruppo. Scelte nel segno della continuità, ma al momento il mercato fa sentire la sua pressione sui titoli.

Ferrari, che per alcuni minuti non riesce a far prezzo in apertura, segna una flessione del 5,05%; Cnh Industrial lascia sul terreno il 4,26%, Fca perde il 4,18%, mentre Exor cede il 4,23%. I quattro titoli guidano le perdite del listino principale di Piazza Affari.



Inizia l'era post Marchionne. Nella palazzina Fca del Lingotto di Torino ha preso il via, la due giorni del Gec, il Group Executive Council, l'organismo decisionale del gruppo, guidato dall'ad, che si riunisce periodicamente e in cui i top manager delle diverse società fanno il punto della situazione sotto ogni profilo, commerciale, industriale ed economico. La riunione di oggi, rigorosamente a porte chiuse, segna la prima uscita di Mike Manley in qualità di ad del gruppo, dopo la nomina di sabato da parte del cda. Nelle precedenti riunioni, infatti, il manager vi partecipava come ceo di Jeep e responsabile del brand Ram.

Per Manley il debutto con la comunità finanziaria in qualità di ad di Fca è, invece, in programma mercoledì quando verranno approvati i conti del secondo trimestre e la semestrale a cui seguirà la tradizionale call conference con gli analisti. Un appuntamento al quale finora hanno preso sempre parte l'ad e il cfo, il chief financial officer.