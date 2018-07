Galassia Agnelli recupera in avvio

(Fotogramma)

Le Borse europee aprono la seduta odierna di contrattazioni positivamente, ma con incrementi che non superano la soglia del mezzo punto percentuale: Londra segna +0,26%, Francoforte +0,37%, Parigi +0,40%, Amsterdam e Bruxelles +0,09%.

Piazza Affari è la migliore, sostenuta dalla buona partenza dei titoli della galassia Agnelli: l'indice Ftse Mib segna +0,61%, l'All Share +0,60%.

Dopo le perdite accumulate nella giornata di ieri, Fca avvia gli scambi in rialzo dell'1,73% a 16,45 euro per azione, seguita da Cnh Industrial, che incassa l'1,59%, ed Exor che avanza dell'1,46%. Buona anche la partenza del titolo Ferrari, che in avvio incassa un punto e mezzo percentuale.

Sul principale listino milanese avvio positivo anche per il comparto bancario che, dopo la giornata negativa di ieri, tenta di recuperare le perdite: Unicredit sprinta in avvio e raggiunge quota +2,51%, seguita da Intesa Sanpaolo (+1,73%) e Banco Bpm (+1,12%). Bene anche Bper (+0,81%) e Ubi (+0,76%). Discorso inverso per Tenaris, maglia nera, che cede lo 0,73%, Prysmian (-0,68%) e Terna (-0,45%).

Sul fronte cambi si rafforza il dollaro sull'euro: il cambio scende a quota 1,1661. Lo spread avvia in calo, con il differenziale tra Btp e Bund a 223 punti base, contro i 233 punti registrati ieri.