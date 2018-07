Borse europee in rialzo, a Piazza Affari risale decisa Fca

Le Borse europee aprono la seduta odierna di contrattazioni in rialzo. Dopo le perdite accumulate nella giornata di ieri, le principali piazze del Vecchio continente invertono la marcia e avviano gli scambi schiacciando l'acceleratore: Francoforte guida il gruppo a quota +1,27%, seguita da Parigi (+0,63%), Madrid (+0,52%) e Amsterdam (+0,22%). Restano più vicine alla parità Londra (+0,01%) e Bruxelles (-0,07%).

Piazza Affari è in linea e mette a segno un guadagno dello 0,83% sul Ftse Mib e dello 0,80% sull'All Share, trainata dal deciso rimbalzo della galassia Exor.

Sul principale listino milanese fari puntati sui titoli del Lingotto: Fca è maglia rosa e in avvio raggiunge quota +4% attestandosi a 14,56 euro per azione. Il titolo è seguito a breve distanza dalla holding Exor, maggiore azionista di Fiat Chrysler, che registra un progresso del 3,49%. Buona la partenza anche per Cnh Industrial (+1,83%) e Ferrari (+0,80%).

Brilla il comparto bancario: Ubi segna un progresso dell'1,96% seguita da Unicredit (+1,36%), Bper (+1,15%9, Banco Bpm (+0,92%) e Intesa Sanpaolo (+0,86%). Sul fronte opposto Brembo, finito subito in asta di volatilità per eccesso di ribasso. Il titolo, riammesso alle contrattazioni, cede il 5,40% a 11,39 euro per azione e si aggiudica la maglia nera. In rosso anche Moncler (-3,30%) e Campari (-1,11%).

Spread stabile a 229 punti base, con un rendimento del 2,70%. Cambio euro dollaro in leggero rialzo, a 1,17325.