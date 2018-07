Borse europee positive in avvio, Milano +0,18%

Piazza Affari

Dopo un avvio sulla parità, le piazze finanziarie europee prendono la strada del rialzo e a 20 minuti dall'avvio delle negoziazioni si muovono tutte il territorio positivo. Parigi avanza dello 0,22%, Francoforte segna +0,22%, Londra +0,4%, Madrid +0,2%. A Milano il Ftse Mib avanza dello 0,18% e l'All Share dello 0,17%. Pesante la galassia Agnelli ad eccezione di Cnh (+0,34%): Fca cede l'1,64%, Ferrari perde l'1,26%, Exor -0,79%. In flessione anche Moncler che lascia sul terreno l'1,02% ed Eni (-0,26%) che questa mattina la diffuso i conti del semestre che evidenziano un balzo dell'utile netto del 124% a 2,2 mld di euro. Nel secondo trimestre l'utile netto è di 1,25 mld.

Ben intonato il comparto bancario con Banca Mediolanum in rialzo dell'1,35%, Intesa Sp +0,73%, Unicredit +0,65%. Buzzi Unicem è la migliore tra le blue chips e cresce dell'1,93%. In rialzo anche Tim (+1,09%) e Mediaset (+0,82%).

Diversi i dati macroeconomici che saranno diffusi oggi. Questa mattina dalla Germania è arrivato l'indice dei prezzi all'importazione del mese di giugno che ha segnato un incremento dello 0,5% (+1,6% a maggio). Si tratta di un dato superiore alle attese. In Francia in aumento dello 0,1% le spese dei consumatori. Il dato si confronta con +1% a maggio ed è inferiore alle attese. Si attende ora l'indice ai prezzi alla produzione dell'Italia a giugno, quindi l'asta dei Bot a 6 mesi. Ma l'attesa è tutta per il Pil americano relativo al secondo trimestre che verrà rilasciato nel pomeriggio.