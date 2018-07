Mediaset, Confalonieri non sarà più dipendente. Resta presidente

Fedele Confalonieri (Ipa/Fotogramma)

Il consiglio di amministrazione Mediaset ha accolto favorevolmente l’indicazione di Fedele Confalonieri, confermato presidente della società dall’assemblea degli azionisti del 27 giugno scorso per il prossimo triennio, di risolvere il rapporto di lavoro dipendente dirigenziale pur mantenendo il suo incarico. Il cda, su proposta del vice presidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha approvato unanimemente l’accordo che prevede la risoluzione al 31 luglio 2018 del rapporto di lavoro dipendente dirigenziale con la corresponsione di una "integrazione al trattamento di fine rapporto" pari a 6,5 milioni di euro lordi (inclusivo del patto di non concorrenza) in applicazione delle norme contrattuali.

Oltre alla corresponsione delle spettanze di legge di fine rapporto l'intesa prevede la rinuncia a ogni domanda, pretesa o diritto comunque connessi o occasionati dai rapporti con la società, ivi inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a piani di incentivazione a medio-lungo termine. Il suddetto importo, al netto delle ritenute di legge, sarà erogato entro il 31 agosto 2018. L’accordo inoltre prevede la determinazione sin d’ora di un "trattamento di fine mandato" (da corrispondersi nel momento in cui dovesse cessare o non essere rinnovato nel suo attuale incarico) pari a 8,5 milioni di euro lordi, anche a riconoscimento del contributo straordinario fornito dal presidente fin dalla fondazione del gruppo.

"L’accordo raggiunto con il presidente consente di risolvere in forma consensuale il rapporto di lavoro dipendente e pertanto di contenere i costi a carico della società ad esso connessi. Non vengono modificati gli assetti organizzativi e le deleghe conferite al Presidente che continuerà ad assicurare, senza soluzione di continuità il suo prezioso contributo alla vita del gruppo", si evidenzia nella nota. Confalonieri, alla data odierna, possiede 400.000 azioni della società.