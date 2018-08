Borse in calo per timore inasprimento dazi

Scivolone delle Borse europee nei primi scambi della seduta. Il timore di un inasprirsi della guerra commerciale dopo le ultime sulle intenzioni dell'amministrazione Trump (vorrebbe tassare al 25% e non al 10% i 200 miliardi di import cinese) scatena le vendite sui mercati asiatici con un contraccolpo sulle piazze europee.

La Borsa di Milano perde lo 0,8% a 21.610 punti, Londra cede lo 0,46% e Francoforte oltre l'1%. Negative anche Parigi (-0,4%) e Madrid (-0,4%).

Ieri, il Nyse ha chiuso la seduta contrastato dopo la decisione della Fed - ampiamente attesa - di lasciare i tassi invariati. Il Dow Jones ha chiuso gli scambi in calo dello 0,3%, il Nasdaq in progresso dello 0,4%. L'indice tecnologico ha risentito positivamente del rally di Apple, sulla scia dei conti del trimestre migliori del previsto. La Borsa di Tokyo, alla fine della seduta asiatica, perde l'1%; lo Shanghai Composite è in calo del 2%.

Sul paniere principale di Piazza Affari, sono in forte calo Poste (-2,7%), Tenaris (-5%), Exor (-2,2%), Fca (-2,2%) e Saipem (-1,6%). Rimbalza leggermente Finecobank (+0,3%).