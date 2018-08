Avvio negativo per le borse europee, Milano -0,26%

Avvio di settimana negativo per le borse europee. I principali indici delle piazze del Vecchio Continente scambiano in rosso nei primi minuti di contrattazione. Londra cede lo 0,04%, Francoforte lo 0,26% e Parigi lo 0,06%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,26% a 21.526 punti, mentre lo spread Btp-Bund decennali è in lieve calo a 247 punti. La borsa di Tokyo ha chiuso con un calo frazionale dello 0,08%. Sale il prezzo del petrolio con il Wti a 68,8 dollari al barile e il Brent a 73,4 dollari.

Sull'indice principale della borsa milanese soffre Banco Bpm, sospesa dalle contrattazioni dopo la diffusione dei conti del primo semestre venerdì a mercati chiusi. Male anche Poste Italiane (-1,32%) e Buzzi Unicem (-1,24%). Vendite anche su Unipol, Ferragamo, Medioanca, Leonardo e A2A.

Ben intonata Azimut, che guadagna l'1,05%. Gli acquisti premiano anche Cnh Industrial, Snam, Banca Generali, Unicredit, Campari e Ubi Banca.