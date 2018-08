Borse europee positive in avvio di seduta, Milano +0,62%

Avvio di seduta positivo per le borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,35%, Francoforte dello 0,50% e Parigi dello 0,30%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,62% a 21.713 punti, con lo spread Btp-Bund che è stabile a 250 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva, con il Dow 30 in progresso dello 0,16% a 25.502 punti e il Nasdaq dello 0,61% a 7.859. Buona seduta anche sulla piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,69% a 22.662 punti.

Sull'indice principale della piazza di Milano Unicredit (+2,03%) si aggiudica la maglia rosa, dopo la pubblicazione dei conti del semestre. Nel settore bancario bene anche Ubi Banca (+1,64%), mentre Banco Bpm sale dello 0,34% e Intesa Sanpaolo scambia sulla parità.

Rialzi sopra il punto percentuale per Buzzi Unicem, Saipem, Tenaris e Cnh Industrial. Cali contenuti per Leonardo, Fca, Campari e Ferrari.