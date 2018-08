Borsa: Europa apre debole, sullo sfondo le tensioni commerciali

(Afp)

Aprono deboli le piazze finanziarie europee la giornata di contrattazioni in scia alla chiusura di Tokyo con l'indice Nikkei che la lasciato sul terreno lo 0,08% a 22.644 punti. Sullo sfondo le tensioni commerciali internazionali segnate dalle misure dell'amministrazione Trump sul fronte dei dazi. A New York Wall Street ha archiviato la seduta con il Dj e il Nasdaq in rialzo (+0,50%+0,31%). A poco meno di 30 minuti dall'apertura, Milano, unica ad aprire con il segno più, registra un calo dello 0,06%, mentre Londra che aveva aperto attorno alla parità ha virato in positivo: +0,12%, A Francoforte il Dax Peggiora l'apertura con un -0,47% e sulla piazza finanziaria di Parigi il Cac40 registra un -0,06%.