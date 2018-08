La Turchia frena le Borse europee

AFP PHOTO/OZAN KOSE

Le Borse europee si muovono in ribasso dopo il nuovo crollo della Lira turca che ha segnato un nuovo minimo. Un tonfo che ha portato alle contromosse della Banca centrale che, in una nota di stamane, si dice pronta a prendere "tutte le misure necessarie" per assicurare la stabilità finanziaria e a fornire agli istituti di credito "tutta la liquidità necessaria". Ora la Lira turca tratta a 6,89 sul dollaro.

L'istituto di Ankara ha tagliato il coefficiente di riserve obbligatorie in lire per le banche di 250 punti base per tutte le scadenze. Annunciato il taglio dei ratio sulle riserve per le passività FX no-core di 400 punti base. Con le misure complessivamente annunciate, qualcosa come 10 miliardi di lire turche, l'equivalente di 6 miliardi di dollari, e una liquidità in oro per un valore di 3 miliardi di dollari, verranno iniettati nel sistema finanziario della Turchia. Le tensioni non risparmiano i mercati asiatici, a Tokyo l'indice Nikkei chiude con una perdita dell'1,98%.

Nel Vecchio Continente, a meno di un'ora dell'inizio delle negoziazioni, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,87% ed è sotto quota 21mila punti; sotto pressione lo spread tra Btp e Bund che sale a 277 punti base con un rendimento del decennale del 3,078%. In territorio negativo anche Londra -0,64%, Francoforte -0,70% e Parigi -0,46%.

A Piazza Affari male il comparto bancario che perde oltre un punto e mezzo. Maglia nera per Unicredit che registra un calo del 2,25%: l'istituto di Piazza Gae Aulenti è esposta sul mercato turco attraverso la controllata Yapi Kredi. Vendite su Mediobanca -2,09%, Banco Bopm -1,69% e Ubi Banca -1,55%. Flessione di oltre due punti per Leonardo. Sulla parità Luxottica, Eni, Pirelli e Cnh Industrial. Miglior performance per Unipol +0,57%, in rialzo anche Saipem +0,43% e Ferrari +0,33%.