Avvio in rosso a Piazza Affari, Atlantia non fa prezzo

(Afp)

Avvio di giornata positiva per le borse europee, con l'eccezione di Milano, rimasta chiusa ieri per la festività di ferragosto. Londra segna un rialzo dello 0,21%, Francoforte dello 0,16% e Parigi dello 0,15%. A Milano il Ftse Mib segna un ribasso dello 0,67% a 20.766 punti, mentre lo spread Btp-Bund decennali è in rialzo a 286 punti. Ieri a Wall Street il Dow Jones Industrial ha perso lo 0,54% a 25.162 punti e il Nasdaq l'1,23% a 7.774.

Sull'indice principale della piazza milanese Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia, non riesce a fare prezzo e cede il 23,5% teorico dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e l'annuncio da parte di esponenti del governo di voler avviare la procedura per la revoca della concessione. Pesanti anche Stm (-3%), Banco Bpm (-2,22%) e gli altri bancari, con Ubi Banca (-1,53%) e Intesa Sanpaolo (-1,27%).

Ribassi oltre il punto percentuale per Snam, Leonardo, Mediaset, Fca ed Eni. Toniche Unipol (+1,80%), Campari (+1,41%) e Buzzi Unicem (+0,92%).