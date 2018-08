Piazza Affari apre poco mossa, rimbalzo di Atlantia

Fotogramma

Avvio in cauto rialzo per le borse europee, in attesa di indicazioni. Ieri sera Wall Street ha chiuso tonica, con il Dow Jones Industrial in rialzo dell'1,58% a 25.558 punti e il Nasdaq in progresso dello 0,42% a 7.806. Positiva anche Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,35% a 22.270. Stabile il cambio euro/dollaro, a 1,138. Fra gli indici europei Londra sale dello 0,05%, Francoforte dello 0,03% e Parigi dello 0,16%. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,12% a 20.549 punti, con lo spread Btp-Bund decennali in lieve calo a 279 punti.

Sul listino principale di Piazza Affari Atlantia guadagna il 5% a 19,22 euro, dopo il tonfo del 22,2% segnato nella seduta di ieri. Mentre sembra perdere in parte consistenza all'interno del governo l'idea di procedere alla revoca della concessione dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, S&P ha messo sotto osservazione negativa il rating BBB+ del gruppo. Positive anche le utility, con Terna (+0,82%), Enel (+0,70%) e Italgas (+0,35%) e Tim e Poste Italiane.

Maglia nera dell'indice è Buzzi Unicem (-2%). Fra i bancari Banco Bpm arretra dell'1,31%, Bper dello 0,73% e Ubi Banca dello 0,67%. Ribassi oltre il punto percentuale per Saipem, Stm e Prysmian.