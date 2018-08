Europee avviano caute, a Piazza Affari corre Atlantia

(Fotogramma/Ipa)

Le Borse europee aprono la seduta odierna all'insegna della cautela. Dopo il balzo in avanti registrato ieri, accompagnato dalla chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,35%, Nasdaq +0,06%) e delle Borse asiatiche (Tokyo +0,09%, Shanghai +1,31%) sulla ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, le principali piazze del Vecchio continente avviano le contrattazioni ancorate alla parità: Parigi segna -0,03%, Francoforte +0,04%, Londra +0,03%, Amsterdam +0,10% e Bruxelles -0,08%.

Piazza Affari, in linea con le consorelle, ha tuttavia impresso una accelerata subito dopo i primi scambi: l'indice Ftse Mib ha raggiunto quota +0,18%, l'All Share +0,14%.

Sul principale listino milanese fari puntati su Atlantia: dopo la difficile giornata di ieri, con perdite oltre i 4 punti percentuali, il titolo tenta un rimbalzo e dopo i primi scambi raggiunge quota +2,31% attestandosi a 18,86 euro per azione.

Buona la partenza anche per Saipem, che ha annunciato di essersi aggiudicata contratti per circa 700 milioni di dollari: il titolo, maglia rosa, registra un progresso del 3,34% a 4,43 euro per azione. Sul fronte opposto Buzzi Unicem, che cede lo 0,48% e Azimut, in calo dello 0,42%.

Banche contrastate: sono positive Intesa Sanpaolo (+0,35%) e Unicredit (+0,33%); restano in territorio negativo Bper (-0,05%), Ubi Banca (-0,13%) e Banco Bpm (-0,54%).

Spread stabile: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si attesta a quota 274 punti base, con un rendimento al 3,050%.