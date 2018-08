Carige, consigliere lascia: decade cda

(Fotogramma)

Giuseppe Pericu, consigliere di amministrazione e presidente del comitato Nomine di Banca Carige, si è dimesso dalla carica con effetto immediato. Poiché è venuta meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione è decaduto. Lo comunica la banca.

L'attuale cda di Carige, composto da otto consiglieri, resterà in carica per tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, convocata il prossimo 20 settembre. Banca Carige ha inoltre ricevuto lo scorso 16 agosto una comunicazione dal socio Malacalza Investimenti con la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, per la nomina del cda, in caso di decadenza, con la determinazione del numero dei membri del consiglio e la determinazione dei compensi.