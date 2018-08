Borsa, europee in cauto rialzo

Dopo il nulla di fatto dei colloqui tra Stati Uniti e Cina e la previsione che i 'battibecchi' sui dazi siano destinati a continuare, le Borse europee aprono in cauto rialzo, precedute da una seduta asiatica debole e contrastata. Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso in calo: il principale indice Dow Jones ha perso lo 0,3%, il Nasdaq lo 0,13%.

Oggi è il giorno di Jerome Powell al Symposium di Jackson Hole: il presidente della Fed terrà un discorso a cui gli investitori sono particolarmente interessati dopo la freddezza mostrata dal presidente Usa Donald Trump sulla politica monetaria della banca centrale americana.

Tra gli indici del Vecchio Continente, la Borsa di Milano mostra il rialzo più deciso e guadagna lo 0,6%. Sono positive le Borsa di Madrid (+0,2%), Francoforte (+0,23%) e Parigi (+0,2%), mentre Londra è piatta.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto stabile intorno ai 274 punti rispetto alla chiusura di ieri, con il rendimento del decennale sempre sopra il 3%. A Piazza Affari, brillano Fca (+1,5%) e Unicredit (+1,5%). Tiene Atlantia (+1,69%), per la seconda seduta consecutiva positiva. I titoli finanziari sono positivi: tra questi, è in rialzo Banca Carige che guadagna l'1,1% dopo l'arrivo della lista per il nuovo cda del principale azionista Malacalza che punta su nomi noti e stimati dal mercato come Pietro Modiano, Lucrezia Reichlin e Fabio Innocenzi.

Tra le piazze del Pacifico, la Borsa di Tokyo archivia gli scambi in rialzo dello 0,85%. Più cauta la Borsa di Shanghai, che chiude a +0,18%.