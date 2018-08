Borse europee avviano in rosso, a Piazza Affari rimbalza Atlantia

(Fotogramma)

Le Borse europee avviano in rosso la seduta odierna di scambi, operando un deciso cambio di passo rispetto ai livelli registrati ieri e malgrado l'andamento positivo di Wall Street, che ha chiuso con il Dow Jones in rialzo dello 0,23% e il Nasdaq in crescita di quasi un punto percentuale.

Gli indici delle principali piazze del Vecchio continente registrano perdite che raggiungono il mezzo punto percentuale: Parigi segna -0,21%, Francoforte -0,39%, Londra -0,58%; male anche Amsterdam -0,30% e Bruxelles -0,24%.

Piazza Affari è in linea e cede lo 0,09% sul Ftse Mib e lo 0,10% sull'All Share.

Sul principale listino milanese fari puntati su Atlantia che prosegue il rimbalzo avviato nella serata di ieri: il titolo, maglia rosa, raggiunge un progresso dell'1,02% attestandosi a 18,38 euro per azione. Partenza con l'acceleratore schiacciato anche per il titolo Ferrari, che guadagna lo 0,70%, seguita da Snam, in crescita dello 0,59%.

Sul fronte opposto i bancari, con Bper che lascia sul terreno l'1,10% seguita da Banco Bpm (-0,64%), Ubi (-0,61%), Intesa Sanpaolo (-0,36%) e Unicredit (-0,08%).

Maglia nera del listino è Tenaris, che arretra di circa tre punti percentuali (-2,83%).

Lo spread è stabile a 271 punti base, il rendimento si attesta al 3,112%.