Iliad, 1,5 milioni di clienti in Italia

Un "robusto successo commerciale". E' così che Iliad definisce il suo sbarco in Italia, avvenuto lo scorso 29 maggio. Nella semestrale della compagnia low cost francese, si fanno i conti dei primi mesi: ad agosto, dopo tre mesi, sono stati raggiunti 1,5 milioni di clienti, con 635mila utenti "nel solo spazio di un mese".

Nel primo semestre 2018, ma generati in un solo mese, i ricavi di Iliad Italia ammontano a 9 milioni di euro e comprendono le nuove sim card attivate nel periodo (9,99 euro) e i costi dell'offerta (5,99 euro). L'ebitda è negativa per 28 milioni di euro: rispecchia i costi del roaming pagati a Wind/Tre insieme alle spese per il marketing e la pubblicità, necessari a lanciare il brand in Italia. Gli investimenti totali sostenuti nel semestre sono stati 164 milioni, di cui 73 mln per le frequenze acquistate da Wind Tre.