Borse europee avviano in rosso, a Piazza Affari banche corrono su spread

Le Borse europee avviano in rosso la seduta odierna di scambi, in scia all'andamento di Wall Street, che ieri ha chiuso in calo dello 0,05% e delle piazze asiatiche, con Tokyo che stamane cede lo 0,51% e Shanghai che lascia sul terreno l'1,68%. A pesare sui mercati, il quadro internazionale, con i timori sui possibili sviluppi della guerra commerciale sui dazi.

Tra le piazze del Vecchio continente, Parigi arretra dello 0,35%, Francoforte dello 0,38% e Bruxelles dello 0,39%. Perdite leggermente più contenute per Londra (-0,23%) e Amsterdam (-0,24%).

Piazza Affari tiene e apre invariata, con il Ftse a quota -0,02%. A sostenere il principale paniere milanese sono in particolare i titoli bancari, rafforzati dalla nuova contrazione dello spread che in avvio è sceso a 263 punti base con un rendimento al 2,98%.

Maglia rosa del listino è Ubi, che avanza di quasi tre punti percentuali (+2,72% a 3,51 euro), seguita da Bper (+2,48%) e Banco Bpm (+1,17%). Buona anche la partenza per Telecom, che rimbalza dopo le perdite accumulate nella giornata di ieri: il titolo raggiunge quota +1,22% attestandosi a 0,53 euro per azione. Resta invece in territorio negativo Mediaset, che cede l'1,33%.

In rosso anche il comparto del lusso, con Moncler che lascia sul parterre l'1,38%, seguita da Luxottica (-0,49%) e Ferragamo (-0,39%).