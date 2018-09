Borsa, spread in calo: Milano accelera con banche

Le Borse europee procedono deboli, dopo la chiusura positiva di Tokyo (Nikkei +0,30%) e il voto in Svezia che vede l'ascesa della destra populista che però non sfonda come prospettato dai sondaggi.

Dopo un avvio in rialzo frazionale, Milano amplia i guadagni: l'indice Ftse Mib segna +0,77% a 20.605, lo spread tra Btp e Bund è in calo a 236,5 punti con un rendimento del 2,759% dopo le rassicurazioni del governo sul rispetto delle regole Ue nella prossima manovra finanziaria. Si muovono intorno alla parità i listini di Londra -0,14%, Francoforte -0,16% e Parigi -0,16%.

A Piazza Affari in spolvero il comparto bancario (indice +2,44%), bene il settore tlc, in rosso invece l'auto. Maglia rosa per Mediobanca che guadagna il 3,52%, in progresso Banco Bpm +3,23%, Bper +3%, Unicredit +2,80%, Ubi banca +2,79% e Intesa Sanpaolo +2,10%. Tra i titoli più acquistata anche Telecom +2,19% a 0,54 euro; sulla parità invece Luxottica, Buzzi Unicem e Recordati. In flessione Stm che lascia sul terreno l'1,95%, in rosso Tenaris -0,85%, Fca -1,44% e Ferrari -0,68%.