Borsa: piazze europee aprono in rialzo

Apertura positiva per le principali piazze europee che a una ventina di minuti dall'avvio degli scambi mantengono segni positivi, in scia alla chiusura di Wall Street che ha archiviato le contrattazioni con un +0,44% per il Dj e un+0,61% per il Nasdaq. Negativa invece la chiusura del Giappone con il Nikkei in calo dello 0,27%. In una giornata densa di dati macro, Parigi tira la volata con un guadagno di quasi mezzo punto percentuale (+0,47%), seguita da Francoforte (+0,22%), Londra (+0,15%) e Milano (+0,06%).