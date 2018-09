Le borse europee aprono miste in attesa Bce, Milano -0,17%

Le borse europee aprono la seduta attorno alla parità in attesa della riunione della Bce che dovrebbe confermare la fine del Quantitative easing. Londra segna una flessione dello 0,06%, Francoforte un rialzo dello 0,04% e Parigi dello 0,12%. A Milano il Ftse Mib è in calo dello 0,17% a 20.922 punti, con lo spread stabile a 240 punti. Ieri Wall Street ha chiuso mista, con il Dow 30 in rialzo dello 0,11% a 25.998 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,23% a 7.954. In buon rialzo la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,96% a 22.821 punti.

Sul listino principale della piazza milanese segnano ribassi oltre il punto percentuale Ferragamo, Saipem, Fca e Campari. Tim arretra dello 0,70% e Leonardo dello 0,53%. Cali fra le banche, con Intesa Sanpaolo che perde lo 0,60% e Ubi Banca lo 0,49%, e fra le utility, con Terna (-0,58%) ed Enel (-0,55%).

Stm svetta con un balzo del 2,42%. Bene anche Recordati, in progresso dell'1,08% e il risparmio gestito, con Finecobank e Banca Generali.