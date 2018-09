Borse europee in rialzo, corre Saipem

Le Borse europee si muovono in territorio positivo dopo la chiusura in rialzo di Tokyo +1,20% e di Wall Street (Dow Jones +0,57%, Nasdaq +0,75%) e a ll'indomani delle indicazioni della Bce che ha rassicurato su crescita e inflazione. Mario Draghi ha evidenziato come "Le parole utilizzate da alcuni esponenti politici italiani hanno creato qualche danno, facendo salire i tassi d'interesse per imprese e famiglie ma la Banca centrale europea sta a quello che hanno assicurato il premier e i ministri dell'Economia e degli Esteri, e cioè che l'Italia rispetterà le regole di bilancio Ue".

A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 20.922, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 236 punti base con un rendimento del decennale del 2,788%. In progresso i listini di Londra +0,52%, Francoforte +0,47% e Parigi +0,50%. A Piazza Affari corre Saipem che guadagna il 2,57%, acquisti su Stm +2,05% e Mediaset +1,82% che archivia agosto con ricavi pubblicitari in aumento del 4% e stima di chiudere in positivo l'anno.

Il comparto bancario guadagna circa mezzo punto percentuale, sull'All Share Banca Carige registra +1,16% dopo che Banca d'Italia ha comunicato ai soci Spininvest, Compania Financiera Lonestar e Pop 12, componenti di un patto di sindacato che vincola il 15,198% di Carige, che devono chiedere alla vigilanza l'autorizzazione a superare la soglia del 10% del capitale.

Recupera Atlantia +0,64% a 18,025 euro. Secondo l'ad di Aspi, Giovanni Castellucci, in caso di revoca della concessione, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, lo Stato dovrà riconoscere ad Autostrade per l’Italia il valore dell’investimento fatto sull’infrastruttura. Sulla parità Finecobank, Cnh Industrial, Bper e Generali. Debole Telecom che lascia sul terreno lo 0,20% dopo essersi aggiudica con un investimento di 680,2 milioni due dei quattro lotti da 5+5 MHz ciascuno sulla banda 700 MHz, disponibili a partire dal 2022 e validi fino al 2037. Maglia nera per Recordati che cede l'1,01%.