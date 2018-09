Borse europee positive in avvio, Milano +0,35%

Apertura positiva per le principali piazze finanziarie europee. Francoforte sale dello 0,22% e Parigi dello 0,47%, mentre Londra segna un lieve calo (-0,03%). A Milano il Ftse Mib è in rialzo dello 0,35% a 21.184 punti, con lo spread Btp-Bund è in lieve calo a 223 punti. Chiusura negativa ieri sera a Wall Street, con il Dow Jones industrial in flessione dello 0,35% a 26.062 punti e il Nasdaq scivolato dell'1,43% a 7.895. La piazza di Tokyo, invece, chiude con un balzo, con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,41% a 23.420 punti. In lieve flessione il prezzo del petrolio.

Sull'indice principale della piazza milanese corre Ferrari, in rialzo del 2,70%, nel giorno dell'investor day a Maranello e in attesa di indicazioni sulle strategie future per la società. In rialzo anche Leonardo, Tim, Atlantia, Prysmian, A2A e Mediaset.

In flessione i titoli del comparto bancario, con Intesa Sanpaolo (-0,73%), Unicredit (-0,57%) e Bper (-0,26%). Ribassi anche per Pirelli, Banca Generali e Poste Italiane.