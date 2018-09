Spread su e Piazza Affari giù

Afp

La Borsa di Milano parte in deciso calo dopo le indiscrezioni di stampa sui piani del Governo per la manovra del 2019, che potrebbe prevedere un deficit pubblico superiore al 2% per finanziare alcune misure. Il Ftse Mib perde oltre l'1,7% a 21.410 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in deciso rialzo a 243 punti dopo i 229 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale sale al 2,9%.

Le banche sono le peggiori a Piazza Affari. Intesa Sp cede oltre il 3%, Banco Bpm segna -3%, Bper -2,2%, Unicredit -2,7% e Ubi banca -2,5%. Mediobanca, dopo la disdetta dal patto di sindacato del gruppo Bolloré, cede lo 0,7%. Vendite su Mediaset (-1,4%) e Tim (-1,5%).

Sono negative, però, anche le altre piazze europee: Londra segna -0,04%, Francoforte -0,38% e Parigi -0,14%. Ieri, la Fed ha alzato i tassi di interesse di un altro quarto di punto, una decisione ampiamente attesa dal mercato. La Borsa di Wall Street ha chiuso in calo con il Dow Jones (-0,4%) e con il Nasdaq (-0,2%). Sul fronte asiatico, la Borsa di Tokyo lascia sul terreno l'1%.