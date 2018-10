Spread in calo, Piazza Affari tenta il rimbalzo

Fotogramma

Le Borse europee aprono positive, maglia rosa per Milano dopo che nelle ultime ore si è aperto qualche spiraglio a un'ipotesi di correzione sulla manovra: deficit al 2,4% nel 2019 ma più basso per il 2020 e 2021. Un segnale del governo a Bruxelles e ai mercati. A Milano, l'indice Ftse Mib guadagna l'1,16% a 20.802; in spolvero l'indice bancario (+2,52%) più colpito dalle vendite nelle ultime sedute. Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 287 punti base con un rendimento del decennale a 3,32%.

Londra segna +0,21%, positiva Parigi +0,38%, chiusa per festività Francoforte. Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo (Nikkei -0,66%), contrastata invece ieri Wall Street (Dow Jones +0,46%, Nasdaq -0,47%).

A Piazza Affari corre Banco Bpm +4,22%, tonici anche Banca Generali +2,87% e Intesa Sanpaolo a 2,171 euro (+2,99%). Bper registra un progresso dell'1,60%, rialzi di oltre due punti percentuali per Ubi Banca e Mediobanca. Rimbalza Telecom +2,59% a 0,495 euro all'indomani dell'asta per le frequenze 5G. Sulla parità Ferrari e Fca, in flessione Luxottica -0,24% e Moncler -0,28%. Maggior ribasso per Saipem che lascia sul terreno lo 0,30%. Sull'All Share in asta di volatilità per eccesso di rialzo Astaldi, sul titolo resta il vigore fino alla fine della seduta di domani il divieto di vendite allo scoperto.