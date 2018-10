Spread corre a 300

(Fotogramma)

Partenza in rialzo per lo spread. Il differenziale fra Btp decennali e Bund tedeschi apre a 305 punti, in aumento rispetto la chiusura di ieri a 298 punti. Il rendimento dei titoli decennali italiani, secondo quanto riportato da Investing.com, è al 3,59%. Piazza Affari registra tra le borse europee, negative in avvio, il calo più marcato.

Il Ftse Mib segna una flessione dello 0,44% a 19.976 punti. Londra cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,03% e Parigi lo 0,30%. Ieri sera Wall Street ha chiuso debole, con il Dow Jones Industrial in calo dello 0,21% a 26.430 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,03% a 7.738. In rialzo moderato la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,16% a 23.506 punti.

Sul listino principale della piazza milanese i ribassi colpiscono trasversalmente tutti i settori. Maglia nera del listino è Moncler, in calo del 4,19%, e segnano ribassi oltre il punto percentuale Recordati, Brembo, Stm, Leonardo, Fca, Ferragamo e Pirelli.

Misti i titoli del comparto bancario, con Ubi Banca che cede l'1,37% e Banco Bpm lo 0,60%, mentre Intesa Sanpaolo che guadagna lo 0,30%. Fra i titoli in maggior rialzo si segnalano Generali e Saipem, che salgono dell'1%.