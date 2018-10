Borse senza slancio

Miste e con poco slancio le piazze finanziarie europee in avvio di giornata, all'indomani del voto in Baviera che ha visto il crollo della Csu, con i cristiano-sociali che sono scivolati al 37,3%, e dell'Spd che è scesa al 9,5% mentre sono cresciuti i Verdi e l'ultra destra. Si attendono novità dall'Italia dove si riunisce oggi il consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera alla manovra. Sullo sfondo persistono i temi legati alla guerra commerciale tra Usa e Cina e alla Brexit.

Questa mattina chiusura in forte calo per la piazza finanziaria di Tokyo con l'indice Nikkei 225 che ha ceduto l'1,87% a 22.271 punti. Negative anche Shanghai e Shenzhen che hanno terminato le contrattazioni rispettivamente in flessione dell'1,5% e dell'1,2%. Lo scorso venerdì invece ha chiuso in deciso progresso Wall Street con l'indice Dow Jones in rialzo dell'1,15% a 25.339 punti; il Nasdaq che ha guadagnato il 2,29% a 7.496, mentre lo S&P 500 che ha chiuso a 2.767 (+1,42%). Pochi gli eventi economici rilevanti che verranno diffusi in giornata: l'indice dei prezzi all'importazione di agosto della Germania e da Oltreoceano la vendite al dettaglio di beni essenziali di settembre, le vendite al dettaglio in generale e le vendite al dettaglio di carburanti.

In questo scenario, a 25 minuti dall'avvio delle contrattazioni sui mercati finanziari, Amsterdam cede lo 0,03%, Bruxelles segna -0,12%, Parigi -0,04%, Londra avanza dello 0,28%, Francoforte registra -0,19%. A Milano gli indici si posizionano sulla parità: il Ftse Mib a 19.255 punti e l'All Share a 21.449. Tra le società a maggiore capitalizzazione la migliore è Tim che avanza dell'1,8%. Soldi su Bper (+0,67%), Terna (+0,34%) e Snam (+0,59%). In rosso Ferrari che perde l'1,52%, Mediobanca (-1,17%) e Brembo (-0,97%). Spread in calo: il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che ha aperto a 306 punti base, segna alle 9.30 304 bp con un rendimento del 3,54%.