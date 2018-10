Piazza Affari tonica, Mib +1%

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Francoforte segna un progresso dello 0,38% e Parigi dello 0,31%, mentre Londra è in lieve rialzo (+0,02%). A Milano il Ftse Mib è tonico, con un rialzo dell'1,03% a 19.487 punti, con lo spread Btp-Bund in flessione a 296 punti. Ieri sera il governo ha approvato il documento programmatico di bilancio per il 2019. E sempre ieri sera Wall Street ha chiuso negativa, con il Dow Jones Industrial in calo dello 0,35% a 25.250 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,88% a 7.430. Buon rialzo, invece, per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dell'1,25% a 22.549 punti.

Sull'indice principale di Piazza Affari corre Salvatore Ferragamo, con un progresso del 3,52%. Tonica anche Enel (+3,11%), che ha siglato de contratti con un istituto finanziario per aumentare la propria partecipazione in Enel Americas. Bene le altre utility, con A2A (+2,69%), Terna (+1,69%), Italgas (+1,66%) e Snam (+1,42%). Rialzi sopra il punto percentuale per Tim, Prysmian, Brembo e Mediaset.

Positivo il comparto bancario: Intesa Sanpaolo sale dell'1,52% e Unicredit dello 0,87%. In calo si segnalano Moncler e Buzzi Unicem.